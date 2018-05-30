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سياسة

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم بلجيكا

30/5/2018

أعلنت وكالة أعماق، التابعة لتنظيم الدولة، مسؤولية التنظيم عن الهجوم في مدينة لييج البلجيكية والذي قتل فيه رجل مسلح شرطيتين وأحد المارة (الثلاثاء) قبل أن تقتله الشرطة.

وقالت وكالة أعماق إن منفذ الهجوم "جندي من جنود الدولة الإسلامية". لكن التنظيم لم يذكر دليلا على تبعية المنفذ له.

وذكر الادعاء البلجيكي أنه تم تنفيذ الهجوم بطريقة تحاكي الهجمات التي ينفذها تنظيم الدولة. وأضاف أن منفذ الهجوم كان على تواصل مع من وصفهم "بالمتطرفين" عام 2016 ومطلع عام 2017، وفقا لمعلومات الشرطة. وأوضح أنه لم يتم تأكيد تواصله مع كيانات أخرى بعد.

وتركز التحقيقات الآن على ما إذا كان المهاجم، الذي يعرف باسم "بنيامين إتش"، قد نفذ الهجوم بمفرده أم لا.

المصدر : وكالات
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