السيسي يزور السودان في أكتوبر وسط توترات

يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي الخرطوم في أكتوبر/تشرين أول المقبل لإبرام عدد من الصفقات الثنائية، حسبما أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد.

وقال وزير الخارجية الدرديري "هي زيارة لعرض اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وهناك الكثير من الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها".

يأتي الإعلان عن زيارة الرئيس المصري للسودان، وسط توتر في العلاقات بين البلدين.

وكان السودان قد حظر استيراد منتجات زراعية مصرية العام الماضي بسبب "استخدام لمبيدات حشرية"، كما يوجد نزاع طويل الأمد بين البلدين على مثلث حلايب.

وتخشى مصر من جانبها أن يدعم السودان إثيوبيا في مساعيها للإسراع بملء خزان سد ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل، وأن يضر السد بإمدادات المياه إليها، لكن السودان يدعم السد لحاجته إلى الكهرباء.

وكان وزير الخارجية السوداني، قد قام بزيارة للقاهرة هي الأولى له منذ توليه منصبه.

وخلال الزيارة اجتمع الدرديري مع نظيره المصري سامح شكري، واستعرضا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وشددا على ضرورة تفعيل جوانب التعاون المشتركة ووقف التناول الإعلامي السلبي بينهما، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.