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سياسة|مصر

الاتحاد الأوربي: تزايد حالات الاعتقال في مصر يمثل تطورا مثيرا للقلق

المدون المصري وائل عباس
المدون المصري وائل عباس
30/5/2018

قالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن تزايد حالات الاعتقال في مصر يمثل تطورا مثيرا للقلق.

وأضافت في بيان بشأن الوضع في مصر أن " الاستقرار المستدام والأمن لا يمكن إلا أن يسيرا جنبا إلى جنب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع دستور مصر والتزاماتها الدولية."

وتابعت أن " العدد المتزايد من حالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والمدونين خلال الأسابيع الأخيرة في مصر يمثل بالتالي تطورا مثيرا للقلق."

وقالت إنه " في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، فإن احترام التعبير السلمي عن الرأي والنقد أمر هام."

وأضافت " يجب ألا يخاف أولئك الذين يقفون من أجل الحقوق الأساسية والديمقراطية من الانتقام. نتوقع من السلطات المصرية احترام دستور مصر والالتزامات الدولية."

وأكد البيان عن دعم الاتحاد الأوربي " للاستقرار المستدام لمصر والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بها، مؤسسين على الحوار البنّاء الجاري في إطار أولويات الشراكة المشتركة بيننا."

المصدر : الجزيرة مباشر
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