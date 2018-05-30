الاتحاد الأوربي: تزايد حالات الاعتقال في مصر يمثل تطورا مثيرا للقلق

قالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن تزايد حالات الاعتقال في مصر يمثل تطورا مثيرا للقلق.

وأضافت في بيان بشأن الوضع في مصر أن " الاستقرار المستدام والأمن لا يمكن إلا أن يسيرا جنبا إلى جنب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع دستور مصر والتزاماتها الدولية."

وتابعت أن " العدد المتزايد من حالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والمدونين خلال الأسابيع الأخيرة في مصر يمثل بالتالي تطورا مثيرا للقلق."

وقالت إنه " في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، فإن احترام التعبير السلمي عن الرأي والنقد أمر هام."

وأضافت " يجب ألا يخاف أولئك الذين يقفون من أجل الحقوق الأساسية والديمقراطية من الانتقام. نتوقع من السلطات المصرية احترام دستور مصر والالتزامات الدولية."

وأكد البيان عن دعم الاتحاد الأوربي " للاستقرار المستدام لمصر والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بها، مؤسسين على الحوار البنّاء الجاري في إطار أولويات الشراكة المشتركة بيننا."