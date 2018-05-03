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سياسة|إيران

ظريف: لن نعيد التفاوض على الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
3/5/2018

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الذي جرى تنفيذه "بنية حسنة".

وقال ظريف في رسالة باللغة الإنجليزية على موقع يوتيوب إن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتغيير الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية غير مقبولة.

وأضاف أن الولايات المتحدة "دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران"، مؤكدا أن "إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه بنية حسنة".

وتأتي تصريحات ظريف مع اقتراب موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للقوى العالمية من أجل "إصلاح" الاتفاق.

وقال ترمب إنه سيرفض تجديد إعفاء إيران من العقوبات ما لم يصلح الحلفاء الأوربيون "العيوب المروعة" في الاتفاق النووي بحلول 12 من مايو/ أيار الجاري.

ويسعى الأوربيون الموقعون على الاتفاق لإقناع ترمب بالإبقاء على الاتفاق ويقولون إن إيران مُلتزمة بشروطه وهو موقف أيّده أيضا تقييم للمخابرات الأمريكية.

ووصف ترمب الاتفاق النووي بأنه أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق. ووافقت إيران بموجب الاتفاق على تقييد أنشطتها النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

المصدر : رويترز
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