شاهد: يوسف ندا يكشف تفاصيل الاتصالات بينه والنظام المصري

قال يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان، إنه تلقى اتصال عام 2014 من صديق قال إنه "مكلف من القيادة العليا" وطلب منه العودة إلى مصر للوساطة بين النظام والإخوان.

وأضاف ندا خلال حوار، الأربعاء، مع "الجزيرة مباشر" أنه تلقى اتصالا ثانيا عام 2014 من ضابط كبير "شديد الأهمية" له مواقف وطنية وقومية، وطلب منه أيضا العودة لمصر لحل الأزمة.

وكشف ندا أنه تلقى اتصالات أخرى عامي 2016 و2017، من شخصيات من داخل القوات المسلحة، لكنهم اختفوا بعد ذلك.

وعن الحوار مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ندا إن "الله سبحانه وتعالى تحاور مع إبليس، فلا يعيب الإخوان محاورة ديكتاتور."

وكان إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، قد قال في حوار سابق مع "الجزيرة مباشر" إن الجماعة مستعدة للتفاوض مع النظام بثلاثة شروط، هي أن يكون الحوار مع شخص مسؤول وليس سفيرا، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين للرئيس السيسي، وأن يسبق الحوار إطلاق سراح السجناء السياسيين، وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

وجاء تصريحات ندا ومنير في ظل دعوة القيادي البارز المنشق عن الإخوان كمال الهلباوي في الفترة الأخيرة إلى إجراء مصالحة شاملة في مصر.