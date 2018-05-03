البث الحي
سياسة

شاهد| يوسف ندا: محمد بن سلمان طفل أتمنى إزاحته

2/5/2018

قال يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "طفل" ما زال في سن المراهقة ولديه من المستشارين ما يأخذونه يمينا ويسارا.

وأضاف ندا خلال حواره، الأربعاء، مع "الجزيرة مباشر" أن لديه أصدقاء كثر من العائلة المالكة السعودية، إلا أنه لم يجد ممن عرفهم أسوأ من محمد بن سلمان، وتمنى ندا إزاحة ابن سلمان قبل أن يتبدد مستقبل السعودية، على حد قوله. 

واستطرد ندا متسائلا: "هل من المعقول أن ينسب شعب كامل إلى شخص واحد هو ابن سعود"؟

جاءت تصريحات ندا في رده على تصريحات سابقة لولي العهد السعودي اتهم فيها جماعة الإخوان باغتيال عمه الملك فيصل بن عبد العزيز. 

يشار إلى أن الملك فيصل قتلته رصاصة أطلقها عليه ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز عام 1975.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)