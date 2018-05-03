شاهد| يوسف ندا: محمد بن سلمان طفل أتمنى إزاحته

قال يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "طفل" ما زال في سن المراهقة ولديه من المستشارين ما يأخذونه يمينا ويسارا.

وأضاف ندا خلال حواره، الأربعاء، مع "الجزيرة مباشر" أن لديه أصدقاء كثر من العائلة المالكة السعودية، إلا أنه لم يجد ممن عرفهم أسوأ من محمد بن سلمان، وتمنى ندا إزاحة ابن سلمان قبل أن يتبدد مستقبل السعودية، على حد قوله.

واستطرد ندا متسائلا: "هل من المعقول أن ينسب شعب كامل إلى شخص واحد هو ابن سعود"؟

جاءت تصريحات ندا في رده على تصريحات سابقة لولي العهد السعودي اتهم فيها جماعة الإخوان باغتيال عمه الملك فيصل بن عبد العزيز.

يشار إلى أن الملك فيصل قتلته رصاصة أطلقها عليه ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز عام 1975.