شاهد: نائب بالبرلمان العراقي يدعو شاربي الخمور للتصويت لصالحه

دعا النائب بالبرلمان العراقي "فائق الشيخ علي" شاربي الخمور في العراق إلى التصويت لصالحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/أيار الجاري.

وقال النائب فائق الشيخ علي، الذي يقود تحالف "تمدن، (الأربعاء)، في مؤتمر صحفي، مخاطبا شاربي الخمور، إنه الوحيد الذي دعم شاربي الخمور منذ نشأة العراق، على حد قوله.

وأشار الشيخ علي إلى أنه تصدى لقانون في البرلمان كان يسعى إلى حظر استيراد الخمور.

وأشاد الشيخ علي بشاربي الخمور كونهم "يحبون الحياة"، ولهذا فهم لا يقومون بالعمليات الانتحارية وغيرها من الجرائم، على حد تعبيره.

ويجيز القانون العراقي تناول الخمور واستيرادها وبيعها، غير أن المتاجرين فيها كانوا عرضة لهجمات متكررة، منذ الغزو الأمريكي وإسقاط النظام العراقي السابق في 2003، وتسلم أحزاب دينية شيعية زمام الحكم.

ويتنافس في الانتخابات المقبلة 7376 مرشحا، يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة للحصول على 328 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل، الذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، من إجمالي عدد السكان البالغ 37 مليون نسمة.