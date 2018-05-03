شاهد: تحطم طائرة أمريكية على متنها 9 عسكريين في جورجيا

تحطمت الأربعاء طائرة عسكرية أمريكية قرب مدينة سافانا بولاية جورجيا، ما أدى إلى تناثر الحطام على طريق سريع وخط للسكك الحديدية، ومن المرجح مقتل الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وقال مسؤولون إن طائرة شحن من طراز سي-130 تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأمريكي، سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش) بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي على بعد 280 كيلومترًا جنوب شرقي أتلانتا.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه إنه تأكد مقتل خمسة أشخاص مضيفًا أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال الميجر بول داهلين المتحدث باسم الحرس الوطني لمنطقة بويرتوريكو للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية إن طائرة النقل هيركيوليز كانت في مهمة تدريبية. وأضاف أنها كانت متجهة إلى أريزونا وكان من المقرر خروجها من الخدمة بعد رحلة يوم الأربعاء.

ورفض داهلين القول إن كان كل التسعة الذين كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم؛ لكنه أقر بأن الصور التي التقطت لسقوط الطائرة "تتحدث عن نفسها".

وكانت الطائرة تقل طاقمًا من خمسة أفراد وأربعة ركاب وهم من موظفي العمليات والصيانة العسكرية وجميعهم من الحرس الوطني الجوي لمنطقة بويرتوريكو.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية السرجنت روجر بارسونس، في مؤتمر صحفي، إن تحقيقًا يجرى لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

وهذا الحادث هو الخامس الذي تتعرض له طائرة عسكرية أمريكية منذ أوائل أبريل/نيسان، والأول لطائرة من طراز سي-130 منذ يوليو/تموز عندما لقي 16 عسكريًا أمريكيًا حتفهم في حادث تحطم في المسيسبي.