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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: أموال الممثلة الإباحية ليست من الحملة الانتخابية

الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز تقول إنها كانت على علاقة مع ترمب قبل سنوات
الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز تقول إنها كانت على علاقة مع ترمب قبل سنوات
3/5/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس إن محاميه مايكل كوهين لم يستخدم أموال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة ليدفع مبلغا من المال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وحصلت دانيالز على الأموال في إطار عقد قال ترمب إنه كان يهدف لمنعها من توجيه "اتهامات كاذبة وابتزازية" بشأن علاقة معه.

وقال ترمب في تغريدة من سلسة تغريدات على تويتر يوم الخميس "لم تلعب أي أموال من الحملة أو المساهمات في الحملة أي دور في هذه الصفقة".

وجاءت تصريحاته بعد أن قال رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق الذي انضم الشهر الماضي للفريق القانوني لترمب إن الرئيس الأمريكي رد 130 ألف دولار دفعها محاميه كوهين لدانيالز مقابل سكوتها بشأن علاقة جنسية مزعومة مع ترمب.

وأبلغ ترمب الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الشهر الماضي أنه لا يعلم بأمر الأموال التي دفعت لدانيالز أو مصدرها.

وأقامت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد دعويين ضد ترمب واحدة للانسحاب من اتفاق بعدم الحديث عن العلاقة وقعته في أكتوبر تشرين الأول 2016 وحصلت مقابله على 130 ألف دولار. أما الدعوى الأخرى فقد أقامتها بتهمة تشويه سمعتها.

وسُئل محاميها مايكل أفيناتي عن تغريدات ترمب هذا الصباح فقال لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إن الرئيس عرض نفسه لدعوى أخرى بتهمة التشهير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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