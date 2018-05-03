تحطم مقاتلة روسية متطورة في سوريا ومقتل طياريْها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة متطورة متعددة المهام (الخميس) قبالة سواحل مدينة جبلة السورية، عقب إقلاعها من قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية، وأكدت أن طياريْها لقيا مصرعهما.

وصرحت الوزارة أن "مقاتلة من طراز سوخوي -30 اس- إم روسية تحطمت في البحر المتوسط قرابة الساعة 09:45 (06:45 بتوقيت غرينتش) بينما كانت تعلو في الجو بعد إقلاعها من قاعدة حميميم الجوية. ولقد قُتل الطياران"، بحسب ما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية.

وقالت الوزارة إن الطائرة لم تتعرض لإطلاق مقذوفات ولم تشتعل فيها النيران، مضيفة أنه "بحسب المعلومات الأولية فإن سبب التحطم قد يكون دخول طائر الى المحرك".

وأشارت الوزارة إلى أن الطيارين حاولا حتى آخر لحظة تجنب سقوطها.

وهذه الطائرة من بين الأكثر تطورًا في الترسانة الروسية وقامت بأول رحلة لها في 2012. وفي سوريا استخدمت لإطلاق صواريخ جو-أرض على أهداف للمعارضة ومرافقة طائرات هجومية وقاذفات استراتيجية.

وبهذا الحادث ترتفع خسائر الجيش الروسي الرسمية منذ بدء تدخله في سوريا إلى 86 قتيلًا.

وكانت آخر خسائر الجيش حصلت حين تحطمت طائرة نقل من طراز "أنطونوف 26" عند هبوطها في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية السورية، في مارس/آذار، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ39.

ويتواجد حوالى ثلاثة آلاف جندي روسي في سوريا غالبيتهم في قاعدة حميميم في شمال غرب البلاد.