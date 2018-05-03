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سياسة

الجزائر تستدعي سفير المغرب بسبب تصريحات بشأن الصحراء الغربية

وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة
وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة
2/5/2018

قالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها استدعت السفير المغربي الأربعاء للاعتراض على اتهامات بأن الجزائر لعبت دورا في دعم إيراني مزعوم لجبهة البوليساريو.

كان المغرب أعلن الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران متهما طهران وحليفها اللبناني جماعة حزب الله الشيعية بدعم جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان "سفير المملكة المغربية استقبل اليوم من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي أعرب له عن رفض السلطات الجزائرية للتصريحات غير المؤسسة كليا المقحمة للجزائر بشكل غير مباشر".

وأعلن المغرب الصحراء الغربية أرضا تابعة له بعد رحيل الاستعمار الإسباني، لكن جبهة البوليساريو خاضت حربا من أجل الانفصال إلى أن تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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