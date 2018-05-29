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سياسة|أمريكا

مشاهد مروعة لحمم بركان كيلاويا في هاواي (فيديو)

29/5/2018

تزايد تدفق الحمم البركانية المتدفقة من بركان "كيلاويا" بجزيرة هاواي في المحيط الهادي خلال الأيام الماضية، ما شكل تهديدا للمناطق المجاورة لمركز البركان.

وصدرت أوامر إخلاء من سلطات ولاية هاواي لسكان منطقة ليلاني إستيتس لتحذير السكان ومطالبتهم بإخلاء منازلهم فورا لتجنب محاصرتهم بالحمم البركانية التي تتحرك ناحيتهم سريعا.

ووفقا لوكالة أنباء أسوشيتدبرس الأمريكية، فقد صدرت الليلة الماضية أوامر لكل شخص في شرق شارع "بومايكاي" في كيلاويا لإخلاء المنازل في المنطقة بأكملها.

وقال مركز التحذير من التسونامي في جزيرة أواهو بالمحيط الهادي إن زلزالا بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضرب منطقة هيلينا جنوب غربي مقاطعة كيلاويا التي تعد مركز البركان، فيما نفي المسؤولون أن يكون الزلزال ضخما بالدرجة التي تسبب حدوث تسونامي.

وذكر مسؤولون بولاية هاواي الأمريكية أن الحمم البركانية غمرت بئرين في محطة بونجا للطاقة الحرارية في الجزيرة، ولم تصدر انبعاثات خطرة لغاز كبريتيد الهيدروجين بعدما زحفت الحمم فوق البئرين المغلقين.

جدير بالذكر أن الحمم البركانية المتدفقة نتيجة لثورة بركان كيلاويا بجزيرة هاواي قد تسببت في تدمير 82 بناية من بينها 37 منزلا حتى يوم الجمعة.

المصدر : أسوشيتد برس
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