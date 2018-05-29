فيديو: الاحتلال يقصف غزة وسقوط قذائف هاون على إسرائيل

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من القذائف مواقع وأراض زراعية شرق قطاع غزة، ما ألحق دمارا وأضرارا جسيمة فيها.

وأطلقت مدفعية الاحتلال المتمركزة على طول الشريط الحدودي شرق مدينة غزة 10 قذائف مدفعية على الأقل صوب مواقع وأراض زراعية شرق حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، ما ألحق دمارا في ممتلكات المواطنين المجاورة، وبث حالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان.

وتزامن القصف الإسرائيلي مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء غزة، وعلى ارتفاعات منخفضة.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ عدة غارات جوية على مناطق متفرقة بمدينة غزة صباح اليوم، حيث أطلقت الطائرات أكثر من عشر صواريخ صوب مواقع للمقاومة بحيي الزيتون والشجاعية بغزة، ودوت انفجارات عنيفة في مختلف مناطق قطاع غزة.

من جانب آخر، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 25 قذيفة هاون انطلقت من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء باتجاه إسرائيل، وقال المتحدث أفيخاي أدرعي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت معظم هذه الصواريخ.

وأسقط نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ وابلا من قذائف الهاون الذي أُطلق من قطاع غزة اليوم الثلاثاء بعد أن دوت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل لتنبيه السكان إلى ضرورة الذهاب إلى ملاجئ.

ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن إطلاق القذائف.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها قذائف الهاون على إسرائيل منذ بدء موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية في غزة في 30 مارس / آذار الماضي.

وفي نفس السياق دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد جلسة مشاورات أمنية اليوم الثلاثاء، حول قطاع غزة، عقب إطلاق القذائف من القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة ( يديعوت أحرونوت) إن نتنياهو دعا إلى مشاورات أمنية في مكتبه في ظل إطلاق قذائف هاون على بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة وأضاف الموقع إن وزراء ومسؤولين أمنيين إسرائيليين سيشاركون في الجلسة.