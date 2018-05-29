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سياسة|فرنسا

شاهد: ماكرون يكرم مهاجرا أنقذ طفلا من السقوط من بناية

29/5/2018

كرّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهاجرا من مالي يعيش في البلاد بشكل غير قانوني بعد تسلقه بناية سكنية لإنقاذ طفل عمره 4 سنوات كان يتدلى من شرفة بالطابق الخامس.

وحظي الموقف البطولي للمهاجر غير النظامي مامودو جاساما، الذي أنقذ الطفل يوم السبت بتكريم رسمي وشعبي في فرنسا، حيث منحه الرئيس الفرنسي وسام الشجاعة والتفاني.

واجتمع ماكرون مع المهاجر جاساما (22 عاما)، الاثنين في قصر الإليزيه، ووعده بتقنين أوضاع إقامته في فرنسا ومنحه الجنسية الفرنسية، واصفا إياه بأنه بطل، وعرض عليه العمل في هيئة الإطفاء في البلاد.

وكانت فرق الإنقاذ في العاصمة الفرنسية قد تلقت بلاغا من بعض المارة يفيد بأنهم رأوا طفلا متدليا من الطابق الرابع من مبنى في شمال العاصمة باريس، وعند وصولها رأت فرق الإنقاذ الشاب غاساما، يتسلق المبنى بيديه لإنقاذ الطفل.

واحتجزت الشرطة الفرنسية والد الطفل وفتحت تحقيقا في الحادثة.

من جهتها شكرت دائرة الإطفاء في باريس باريس الشاب الذي أنقذ الطفل على بطولته وشجاعته، وطالبت المواطنين أن يتصلوا بالطوارئ في حالة الخطر.

المصدر : وكالات
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