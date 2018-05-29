شاهد: تشديد أمني في بلجيكا بعد مقتل شرطيتين بالرصاص

ذكر راديو وتلفزيون بلجيكا في موقعه على الإنترنت أن رجلا قتل بالرصاص شرطيتين في وسط مدينة ليج بشرق البلاد واحتجز امرأة رهينة قبل أن يلقى مصرعه بالرصاص.

وأشارت وسائل إعلام بلجيكية إلى مقتل أحد المارّة خلال تبادل إطلاق النار، فيما أشارت كاترين كولينيون، المتحدثة باسم النيابة، إلى سقوط جريحين، موضحة أن ملابسات إطلاق النار لا تزال "غامضة"، بينما قالت شرطة المدينة على فيسبوك إنه حصل "احتجاز رهائن".

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" استنادا إلى بيانات الشرطة المحلية أن من بين القتلى شرطيتين، وبحسب البيانات، أصيب شرطيان آخران خلال عملية إنهاء الاحتجاز.

وسُمع دوي طلقات نار في وسط المدينة وبحسب البيانات، فرّ بعد ذلك الرجل الذي أطلق النار واحتجز عاملة نظافة في مدرسة كرهينة.

وبعد فترة قصيرة أنهت الشرطة عملية الاحتجاز.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.