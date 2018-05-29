تطورات رحلة أسطول الحرية الذي انطلق من قطاع غزة

انطلقت اليوم الثلاثاء رحلة بحرية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي لأول مرة لتحدي الحصار الإسرائيلي وإبراز قيود إسرائيل على حياة الفلسطينيين. وفيما يلي أهم التطورات.

– مراسل الجزيرة: الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن المشاركين في سفينة الحرية عدا 3 منهم.

– القناة 10 الإسرائيلية تنقل عن مصادر سياسية نفيها التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

– مصدر في المقاومة الفلسطينية: التهدئة ستسري ابتداء من منتصف الليلة.

– مراسل الجزيرة: دائرة البلدات الإسرائيلية المستهدفة تصل إلى عسقلان ونتيفوت بالنقب.

– مراسل الجزيرة: هجوم صاروخي شامل يستهدف كل البلدات في غلاف غزة.

– مصدر في المقاومة الفلسطينية: الاتصالات مع مصر تفضي للتوافق على عودة الهدوء.

– واشنطن تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل.

– وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: يجب العودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة اعتبارا من الليلة.

– كتائب القسام وسرايا القدس: إطلاق الصواريخ جاء رداً على قصف جيش الاحتلال.

– كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان المسؤولية عن إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.

– مراسل الجزيرة: فصل خطوط كهرباء إسرائيلية تغذي غزة من داخل الخط الأخضر بشكل مفاجئ.

– وزير الدفاع الإسرائيلي: كل مكان تطلق منه النار باتجاه إسرائيل سيتحول إلى هدف شرعي للقصف.

– مراسل الجزيرة: إسرائيل تعترض قذيفتين صاروخيتين فوق مدينة سديروت شمال شرق غزة

– مراسل الجزيرة: إصابة 3 جنود إسرائيليين بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة.

– وكالة الصحافة الفرنسية: البحرية الإسرائيلية تسيطر على سفينة كسر الحصار الفلسطينية وتقودها إلى ميناء أسدود.

– مراسل الجزيرة: انقطاع الاتصال مع سفينة "الحرية" بعد محاصرة أربعة زوارق حربية إسرائيلية لها على بعد أكثر من 12 ميلا بحريا.

– انطلق المركب من ميناء غزة بالتزامن مع رحلة أسطول الحرية الذي سيبحر صوب قطاع غزة قادما من أوربا والذي يحمل عددا من النشطاء والمتضامنين الدوليين من بقاع مختلفة وأعراق متنوعة لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وتحرك القارب من مرفأ غزة البحري في خطوة رمزية تستهدف المطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عاما.

ولم يتم الإعلان عن وجهة القارب الذي ينقل مرضى وطلابا وخريجي جامعات يبحثون عن عمل وجرى رفع الأعلام الفلسطينية عليه.

وقال مسؤولون محليون إن القارب سيبحر لمسافة ثلاثة أميال فقط لمنع التصادم مع قوات البحرية الإسرائيلية.

* خطوة رمزية

ويقوم على المبادرة للرحلة البحرية هيئة مسيرات العودة التي تنظم احتجاجات على حدود قطاع غزة وإسرائيل منذ 30 مارس /آذار الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 110 فلسطينيين حتى الآن.

وقال منسق الهيئة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في مؤتمر صحفي، إن الرحلة البحرية خطوة رمزية لنقل رسالة للعالم بأنه أن الأوان لرفع حصار غزة، مؤكدا على استمرار الحراك السلمي لمسيرات العودة بكافة الأشكال والأدوات المتاحة حتى تحقيق أهدافها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.

وتزامن انطلاق الرحلة مع الذكرى الثامنة لمجزرة سفينة مرمرة التركية التي ارتكبتها بحرية الاحتلال الإسرائيلي باعتراضها أسطول الحرية لدى محاولته الوصول إلى غزة.

ويتوقع أن تمنع إسرائيل الرحلة البحرية ضمن حصارها المشدد الذي تفرضه على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 ويتضمن قيودا بحظر الإبحار لأكثر من ستة أميال بحرية بدعوى محاربة التهريب.

وسبق أن منعت إسرائيل منظمات حقوقية من تسيير رحلات بحرية من أوربا إلى قطاع غزة ورفضت تمكينها من الوصول إلى القطاع.