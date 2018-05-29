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سياسة

السعودية تعيد فتح باب العمرة أمام اليمنيين

29/5/2018

أعادت السعودية الإثنين، فتح باب العمرة أمام اليمنيين، بعد توقف دام ثلاث سنوات، بحسب وزير الأوقاف والإرشاد اليمني.

وقال الوزير أحمد عطية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الإثنين، إن أمرا ملكيًا (سعوديًا) صدر بالموافقة على فتح باب العمرة لليمنيين ابتداء من هذا العام (الجاري).

وأضاف عطية أن "الموافقة أتت بعد جهود جبارة بذلها الوزير".

وتأتي هذه الموافقة بحسب الوزير "بعد توقف لمدة ثلاث سنوات عن أداء العمرة نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على اليمنيين".

ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015 حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) من جهة أخرى.

المصدر : الأناضول
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