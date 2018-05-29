إيطاليا تحصل على تسجيلات ووثائق في قضية ريجيني

وافقت النيابة المصرية على منح إيطاليا نسخة من تسجيلات كاميرات مراقبة وأوراق تحقيق تحررت خلال الأسابيع الماضية في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر، عام 2016.

وقال النائب العام المصري، نبيل صادق، في بيان الثلاثاء، إنه وافق على منح النيابة الإيطالية نسخة من التسجيلات النهائية المسترجعة، بالإضافة إلى بعض أوراق التحقيق الجديدة.

وعُقدت، خلال الأيام الماضية، اجتماعات بين فريقي التحقيق المصري والإيطالي في القاهرة، تم خلالها استرجاع وفحص التسجيلات وفقا لأحدث الأساليب العلمية.

وأضاف صادق أنه من المقرر عقد اجتماعات مستقبلية، لمناقشة نتيجة استرجاع التسجيلات، والوقوف على آخر تطورات التحقيقات.

وتلقى النائب العام المصري اتصالا هاتفيا، أمس، من نائب عام روما، جوزين بينياتوني، جددا خلاله عزمهما على استمرار التعاون القضائي بين النيابتين في التحقيقات، لمعرفة قتلة ريجيني، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وكان وفد قضائي إيطالي قد زار القاهرة، منتصف الشهر الجاري، للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق في القضية.

ووصل النائب العام المساعد الإيطالي، سيرجيو كولا يوك، أمس، إلى مصر، في زيارة هي التاسعة بين مسؤولين قضائيين من البلدين، منذ مقتل ريجيني.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عاما) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير/ شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.

واستدعت روما سفيرها لدى القاهرة، في أبريل/ نيسان من العام نفسه، ثم عاد في سبتمبر/أيلول 2017.

وتوجه تقارير إعلامية إيطالية اتهامات إلى السلطات المصرية، تتراوح بين عدم الجدية في البحث عن الجناة ومسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل ريجيني.

وتنفي القاهرة صحة هذه الاتهامات، وتقول إنها تبذل كل جهد ممكن في القضية.