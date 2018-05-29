أردوغان: رفعنا الاحتياطي الأجنبي من 27.7 إلى 110 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية يمتلك آليات النقد الذاتي، والشجاعة، والفضيلة، والقدرة على النهوض بتركيا دولة وشعبًا.

وأضاف أردوغان في كلمة له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، أن "العدالة والتنمية ليس كأحزاب المعارضة،يلوم أو يهين الشعب، إذا لم يتمكن من الحصول على النتيجة التي يريدها في الانتخابات ".

وأشار أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة تمكنت من رفع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي من 27.7 مليار دولار إلى 110 مليارات . مشددًا مواصلة الحزب عمله من أجل تركيا.

كما انتقد الرئيس التركي، الرافضين لبعض المشاريع التنموية في البلاد، خصوصًا مشروع المطار الثالث في مدينة إسطنبول وقناة إسطنبول التي ستصل بين بحري مرمرة والأسود.

وطالب أردوغان أبناء الشعب التركي التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية حتى يتمكن الحزب من مواصلة العمل لصالح الأمة. مشددًا أن الحزب طالما نفذ جميع الوعود التي قطعها للشعب خلال الحملات الانتخابية، وأنه سوف يبقى ملتزمًا بإذن الله بجميع الوعود.

وأردف: "نحن نواصل العمل الدؤوب في سبيل تنمية تركيا وتحسين اقتصادها. ونسعى جاهدين لتوفير أعلى مستوى من مستويات المعيشة لأبناء شعبنا".