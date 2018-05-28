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سياسة|تونس

كرواتيا ترفض تسليم بوسنوي متهم في اغتيال الزواري

مهندس الطيران التونسي محمد الزواري
مهندس الطيران التونسي محمد الزواري
28/5/2018

رفضت المحكمة العليا في كرواتيا تسليم مواطن بوسنوي مطلوب لدى تونس للاشتباه في ضلوعه في اغتيال التونسي محمد الزواري أحد قيادات حركة حماس في 2016.

وقالت المحكمة إن تونس لم تقدم ضمانات تفيد بأن البوسنوي المعتقل لن يتعرض لعقوبة الإعدام إذا تم تسليمه.

وقالت المحكمة "ما من شك في أن المشتبه به متهم بواحدة من أسوأ الجرائم، لكن عندما يكون هناك خطر إدانته والحكم عليه بالإعدام فلا يمكن السماح بتسليمه".

وكانت البوسنة رفضت أيضا في وقت سابق هذا الشهر تسليم مشتبه به آخر في قضية مماثلة.

واغتيل محمد الزواري، وهو مهندس طيران وخبير في الطائرات بدون طيار، في ديسمبر/كانون الأول 2016 قرب مدينة صفاقس التونسية. وقالت السلطات هناك إنها ألقت القبض على عشرة تونسيين لكن فر أجنبيان مشتبه بهما في التآمر والقتل.

وألقت الشرطة الكرواتية القبض على مواطن بوسنوي في مارس/ آذار تنفيذا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس.

وقالت حركة حماس إن الزواري كان عضوا بها، وحملت إسرائيل مسؤولية اغتياله.

المصدر : رويترز
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