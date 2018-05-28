شاهد: 9 آلاف حذاء يتظاهرون ضد مجازر إسرائيل بحق غزة

أزاحت جماعة ناشطة، الإثنين، الستار عن معرض لنحو 4500 زوج من الأحذية في بروكسل، ترمز كل واحدة منها لحياة كل فلسطيني زهقت جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدى العقد الماضي.

وتم تنظيم المعرض بالقرب من مبنى المجلس الأوربي، حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي.

وجمعت جماعة (آفاز)، التي أطلقت الحملة، الأحذية من جميع أنحاء أوربا.

وقال مدير حملة آفاز كريستوف شوت إن المشروع يدور حول "الوقوف من أجل الإنسانية " وليس "في جانب طرف ضد الآخر".

وأضاف شوت أن الهدف من ذلك هو التوضيح لقادة الاتحاد الأوربي أن "الناس في أوربا يهتمون بما يحدث في فلسطين، وأنهم يهتمون بما يحدث في غزة" ويرون أنه "كفى" ما حدث.

وقال "نحن هنا اليوم لإظهار أن حياة الفلسطينيين مهمة لنا ويجب أن تكون مهمة لحكوماتنا كذلك. يوجد خلفي 4500 زوج من الأحذية، واحدة لكل فلسطيني قتلته إسرائيل في هذا الصراع. أكثر من ألف منهم يرمزون إلى الأطفال".

وتابع "أحضرت حذاء ابنتي، لقد أتمت لتوها عامين ومجرد تخيل أنها واحدة منهم يؤلمني كثيرا. ولهذا السبب أقول لحكومتي، ومعي نصف مليون أوربي تقريبًا، كفى لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل كي تتوقف. يجب أن ينتهي العنف".

وأردف شوت "تم التبرع بالأحذية من جميع أنحاء أوربا، جلبت حذائي من برلين، لدينا أحذية من باريس، ولندن، والكثير من بروكسل، أرسلها أعضاء أفاز قاموا بجولة هذا الصباح لجلب الأحذية كي نظهر للقادة أن الناس في أوربا يهتمون بما يحدث في فلسطين، ويهتمون بما يحدث في غزة".

واستطرد "لا يمكننا أن ننسى أننا نتحدث عن أرواح بشرية زهقت في هذا الصراع. نحن لا نقف في جانب طرف ضد الآخر، نحن نقف من أجل الإنسانية، من أجل أشخاص مثلكم ومثلي".

ويأتي اجتماع الاتحاد الأوربي في وقت يشهد توترًا على طول الحدود بين غزة والاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد أكثر من 110 فلسطينيين في احتجاجات سلمية أسبوعية أطلق عليها "مسيرات العودة"، بدأت في 30 مارس/أذار، وتهدف إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة والمفروض منذ سيطرة حماس على السلطة عام 2007. وقد تعهدت حماس بمواصلة المسيرات.

وتقول إسرائيل إنها تدافع عن حدودها ومجتمعاتها القريبة. وتتهم حماس بمحاولة تنفيذ هجمات تحت غطاء الاحتجاجات.