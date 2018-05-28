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سياسة|بريطانيا

شاهد: عاصفة رعدية ونوبات برق تغطي سماء لندن

28/5/2018

قال خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا، إن ما يصل إلى 20 ألف صاعقة ضربت المملكة المتحدة خلال عاصفة رعدية قوية هبت ليلًا.

وأظهرت لقطات لهاتف محمول، نوبات برق عديدة تضرب مدينة لندن في وقت متأخر من يوم السبت ومطلع الأحد. وظهرت ناطحات سحاب في شرق لندن تضيئها عاصفة رعدية.

وأبلغ أحد مطارات لندن عن اضطرابات في الرحلات الجوية بعد تلف أحد أنظمة إعادة تزويد الطائرات بالوقود.

وقال مطار لندن ستانستد، الأحد، إن صاعقة أخرجت نظام التزود بالوقود من الخدمة لفترة من الوقت في الصباح، مشيرا إلى أن المهندسين كانوا موجودينفي الموقع وتمكنوا من استعادة النظام، لكن قد تظل الرحلات عرضة للتحويل أو التأخير أو الإلغاء.

وتأخرت أكثر من 200 رحلة جوية في ستانستد، وألغيت 31 رحلة أخرى من المطار و18 إليه، وفقًا لشركة فلايت ستاتس التي توفر بيانات عن الطيران التجاري.

وكانت مطارات منطقة لندن أكثر ازدحامًا من المعتاد، حيث إن بريطانيا في منتصف عطلة نهاية أسبوع طويلة، والعديد من تلاميذ المدارس لديهم أيضًا عطلة نصف الفصل الدراسي الأسبوع المقبل.

وقال خبير الأرصاد الجوية تشارلي باول إن المعلومات تشير إلى حدوث "ما بين 15 ألف و20 ألف صاعقة في المملكة المتحدة خلال فترة الليل."

المصدر : أسوشيتد برس
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