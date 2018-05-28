شاهد: عاصفة تغرق كوبا في طريقها إلى أمريكا

ضربت العاصفة البرتو غرب كوبا ومناطق في وسط البلاد، متسببة في فيضان نهر قريب بعد هطول أمطار غزيرة وصل منسوبها إلى 12 سنتيمترا في أقل من ثماني ساعات.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء بعض الأُسر بسبب الفيضانات.

وتتجه العاصفة شبه الاستوائية ألبرتو شمالا عبر خليج المكسيك مهددة بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على الولايات الواقعة على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن تشتد العاصفة ألبرتو وأن تصل سرعة الرياح إلى 105 كيلو مترات في الساعة عندما تقترب من الولايات المتحدة، أي يفصلها نحو 16 كيلومترا عن التحول إلى إعصار.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى فيضانات تهدد الحياة في الولايات الساحلية الجنوبية.

وأخلى آلاف من سكان ولاية فلوريدا منازلهم مع تحرك العاصفة شمالا عبر خليج المكسيك. وأعلن حاكما ولايتي ألاباما ومسيسبي حالة الطوارئ أيضا السبت الماضي.

وفي العام الماضي، شهدت الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي عددا من الأعاصير المدمرة التي اجتاحت مناطق من بينها تكساس وفلوريدا وبورتريكو وتسببت في أضرار بلغت قيمتها مليارات الدولارات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع وتدمير مئات الآلاف من المباني.