شاهد: زلزال يدمر أكثر من 1600 منزل في الصين

تضرر أكثر من 1600 منزل إثر وقوع زلزال بلغت قوته 5 درجات و7 أعشار الدرجة على مقياس ريختر ضرب مدينة سونغ يوان شمال شرقي الصين في الساعات الأولى من يوم الإثنين.

وأجبر الزلزال السكان المحليين على إخلاء منازلهم على الفور تقريبًا.

وأشارت التقارير الأولية إلى شدة الأضرار، بما في ذلك تدمير أكثر من 200 منزل بالقرب من مركز الزلزال في منطقة نينغجيانغ.

وتم الكشف عن أكثر من 100 هزة ارتدادية تحت مستوى شدة اثنين.

وبينما تستعد السلطات لبناء مخيمات مؤقتة، طُلب من السكان المحليين البقاء مع أقاربهم حتى إشعار آخر.

كما اكتشف المزارعون في قرية ياموتو ثقوبًا عميقة في أجزاء مختلفة من حقول الأرز – وهي ظاهرة تُعرف باسم "تسييل الرمال"، والتي تحدث غالبًا بسبب الزلزال.

وفى الوقت الحالي لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كما تم نقل إمدادات الإغاثة إلى المناطق التي ضربها الزلزال.