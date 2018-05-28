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سياسة|فلسطين

شاهد: الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى

28/5/2018

خرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المستشفى اليوم الإثنين بعد أن ظل فيه لمدة تسعة أيام للعلاج مما قال مسؤولون إنه التهاب رئوي.

وقال عباس (82 عاما) للصحفيين في ردهة المستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة "شكرا لله تعالى على أن خرجت اليوم من المستشفى بصحة تامة وأعود لعملي اعتبارا من الغد".

وأضاف: "المهم هو صحة الوطن، وسنعمل من أجل أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتنا المستقلة".

وأدخل عباس، وهو مدخن شره، المستشفى يوم 20 مايو أيار لإجراء ما قال الأطباء في بداية الأمر إنها فحوص طبية بعد جراحة خضع لها في الأذن. وقال مسؤولون في وقت لاحق إنه يعالج من الالتهاب الرئوي.

وأصبح عباس، الذي دخل المستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في فبراير شباط، رئيسا بعد وفاة ياسر عرفات في 2004.

وسعى عباس لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لكن هذه المحادثات انهارت في 2014 كما انقضت ولايته الديمقراطية قبل ثمانية أعوام.

ولم تجر انتخابات رئاسية منذ 2005 وتستمر فترة الولاية خمس سنوات. وتقتصر سلطة عباس على الضفة الغربية المحتلة فيما تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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