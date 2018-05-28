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سياسة

الاحتلال يداهم مخيما بالضفة بعد مقتل إسرائيلي بـ"حجر"

جنود الاحتلال خلال عملية دهم في مخيم الأمعري بالضفة الغربية
جنود الاحتلال خلال عملية دهم في مخيم الأمعري بالضفة الغربية
28/5/2018

دهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحثًا عن مشتبه بهم في قضية قتل جندي.

واقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين، فجر الإثنين، مخيم الأمعري في رام الله وأغلقوا كل مداخله.

وأصيب 13 فلسطينيًا على الأقل بجروح طفيفة ومتوسطة خلال عملية الدهم التي تخللتها مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال السكان إنه تم اعتقال عدد من الفلسطينيين. ولاحقًا انسحبت القوات الاسرائيلية من المخيم.

ويأتي ذلك بعد أيام من وفاة جندي اسرائيلي متأثرًا بجروح أصيب بها خلال عملية دهم في المخيم.

وأصيب السرجنت رونين لوبارسكي (20 عامًا) من وحدة القوات الخاصة بحجر ألقي على رأسه خلال عملية اعتقال جرت ليل الخميس الماضي وتوفي فجر السبت متأثرًا بجروحه.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن الجندي أصيب بحجر كبير من الغرانيت ألقي على رأسه من نافذة في الطابق الثالث من أحد الأبنية.

ولم يعرف حينها من قام بإلقاء الحجر ولم يتم توقيف أي شخص.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي مرارًا عمليات دهم ليلية في مناطق خاضعة لسلطة الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لتوقيف مشتبه بهم تتهمهم إسرائيل بممارسة أنشطة وعمليات ضدها.

ويعيش في مخيم الأمعري نحو ستة آلاف فلسطيني بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وكان المخيم قد شهد في الماضي اشتباكات عنيفة خلال عمليات دهم إسرائيلية.

المصدر : مواقع فرنسية
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