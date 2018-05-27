مصر.. القبض على معارض عمل في حملة انتخاب السيسي

أفادت تقارير إخبارية أن الشرطة المصرية ألقت القبض على الناشط السياسي حازم عبد العظيم، الذي شغل منصب منسق لجنة الشباب في الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية) بمصر (الأحد) عبر صفحتها بـ "فيسبوك": " إن قوات الأمن ألقت القبض على حازم عبد العظيم القيادي السابق في حملة انتخابات السيسي (2014) فجر (الأحد) من منزله وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن".

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر أمنية قولها إن عبد العظيم، الذي كان أحد مسؤولي حملة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولى في العام 2014 ثم تحول لانتقاد سياساته، سيحال إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه.

وقال مصدر أمني لـ "روتيرز": "ستستجوبه الشرطة حول قيامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة".

ورجحت المصادر صدور أمر من النيابة بحبسه على ذمة التحقيق على غرار نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية واتهموا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الحكومة والانضمام لمنظمات أسست على خلاف أحكام القانون.

وشغل عبد العظيم منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لكنه شارك في ثورة يناير 2011 التي أطاحت به.

كما عارض حكم الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي أعلن الجيش عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأيد السيسي الذي تولي الرئاسة لفترة ثانية مؤخرا، قبل أن يتحول معارضا لسياساته.

والفترة الأخيرة، شهدت توقيف مصر لعدد من النشطاء البارزين، منهم هيثم محمدين، شادي الغزالي حرب، ووائل عباس.

وقال البيت الأبيض الخميس الماضي إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أبلغ السيسي أن الولايات المتحدة قلقة إزاء اعتقال نشطاء لا ينتهجون العنف في مصر رغم إطلاق سراح سجناء آخرين في الآونة الأخيرة.

وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بشن حملة واسعة على المعارضة تقول إنها أسوأ حملة تشهدها مصر على الإطلاق. وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر.