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شاهد: مولد طفل على متن سفينة إنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط

27/5/2018

شهدت سفينة لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط ميلاد طفل أطلقت عليه أمه اسم "معجزة"

وجاء مولد معجزة على متن السفينة أكواريوس التي تديرها مؤسستا (إس.أو.إس ميديترينيان) و(أطباء بلا حدود) التي انتشلت 70 مهاجرا ونقلتهم إلى كاتانيا في جزيرة صقلية يوم الأحد. وتبحر أكواريوس مجددا في وقت لاحق نحو المياه المقابلة للسواحل الليبية.

وقال مسؤول في خفر السواحل الإيطالي إن سفن الإنقاذ والبحرية وسفن خفر السواحل انتشلت على مدى الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 1800 مهاجر.

وقالت أموين سليماني القابلة التي تعمل على السفينة أكواريوس في بيان "الأم والمولود كلاهما بحالة جيدة".

وقالت لوران كينغ المتحدثة باسم أكواريوس إن المولود وزنه 2.8 كيلوغرام وهو سادس مولود على السفينة لكنه الأول هذا العام.

وعند مولد "معجزة" فوق سطح السفينة احتفل المهاجرون بمولده وأخذوا يغنون ويرقصون في مشهد مناقض تماما للأوضاع القادمين منها في ليبيا.

وتحدث المهاجرون الناجون عن أوضاع مريعة وعنف في ليبيا بمن فيهم أم معجزة الذي ولد يوم السبت.

وقالت الأم التي لم يكشف عن اسمها لأطباء بلا حدود إنها "احتُجزت وضُربت ولم تمنح سوى القليل جدا من الطعام وتم ابتزازها من أجل إطلاق سراحها".

ونجحت في النهاية في الهرب من محتجزيها وانطلقت يوم الخميس على متن قارب مطاطي في البحر يقل 68 آخرين.

وانخفضت أعداد الوافدين من ليبيا، التي تعد محطة انطلاق لمهربي البشر، بنسبة 85 في المئة مقارنة مع العام الماضي مع تقديم إيطاليا الدعم لخفر السواحل الليبي والسلطات المحلية على طول الساحل لوقف قوارب الهجرة غير المشروعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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