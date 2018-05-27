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سياسة

شاهد: مسؤولون أمريكيون في كوريا الشمالية للإعداد لقمة ترمب وكيم

27/5/2018

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين عبروا إلى كوريا الشمالية (الأحد) لإجراء محادثات بشأن الإعداد للقمة المحتملة بين ترمب وكيم جونغ أون.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الزعيم الكوري الشمالي مجددا التزامه بلقاء ترمب.

وتمضي كل من بيونغيانغ وواشنطن قدما في خطط لعقد اللقاء بين الزعيمين بعدما انسحب ترمب من القمة التي كان مقررا لها 12 يونيو/ حزيران يوم الثلاثاء الماضي، ليعيد النظر في قراره في اليوم التالي.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على ترتيبات القمة قوله إن سونغ كيم، وهو سفير أمريكي سابق لدى كوريا الجنوبية ومفاوض نووي سابق مع الشمال، يقود الجانب الأمريكي الذي يعد للقمة.

وعبر إلى أراضي كوريا الشمالية مع أليسون هوكر، خبيرة الشؤون الكورية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وأفادت واشنطن بوست بأنهما التقيا مع تشو سون هوي، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي.

وقالت الصحيفة إن المسؤول بوزارة الدفاع (البنتاغون) راندال شريفر موجود في سول حاليا.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستمر الاجتماعات غدا (الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء) وأن تركز على برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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