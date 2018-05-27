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سياسة

شاهد: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمشي في مستشفاه

27/5/2018

قال مسؤول طبي فلسطيني إن الرئيس محمود عباس لن يغادر المستشفى (الأحد) خلافا لما أعلن عنه في وقت سابق.

وأضاف سعيد السراحنة المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله في بيان نشرته الوكالة الرسمية أن صحة الرئيس محمود عباس "تشهد تحسنا مستمرا وسريعا، حيث أظهرت نتائج الفحوصات بأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا".

وظهر عباس (82 عاما) في تسجيل مُصور وهو يمشي في المستشفى.

وكان المكتب الإعلامي في الرئاسة الفلسطينية وجه دعوة للصحفيين لمتابعة مغادرة عباس للمستشفى ظهر(الأحد) قبل أن يبعث رسالة أخرى ويقول إن موعد خروجه قد تأجل.

وقال السراحنة "الطاقم الطبي المشرف على علاج الرئيس في المستشفى الاستشاري العربي يتابع نتائج هذه الفحوصات يوميا، لتحديد موعد خروجه من المستشفى".

وأُدخل عباس المستشفى في رام الله (الأحد) الماضي.

وقالوا في بادئ الأمر إن عباس دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية بعد جراحة في الأُذن قبل ذلك بخمسة أيام. لكنهم أعلنوا (الاثنين) الماضي أنه مصاب بالتهاب رئوي.

وفي فبراير شباط دخل عباس مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية إن عباس أجرى محادثات هاتفية مع عدد من الزعماء العرب والتقى مع مسؤولين فلسطينيين خلال الأيام الماضية كما التقى (السبت) في المستشفى مع المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، وخاض محادثات السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لكن المفاوضات انهارت في 2014.

ولا يوجد لعباس نائب رسمي، لكن نظريا يتولى رئيس البرلمان صلاحيات رئيس البلاد مؤقتا إذا توفي الرئيس أثناء وجوده في السلطة.

إلا أن رئاسة البرلمان حاليا يشغلها ممثل لحماس، ومن المرجح أن ترفض حركة فتح التي يتزعمها عباس قبول الشرعية الدستورية لتولي ممثل حماس السلطة.

كما يتولى عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأُعيد انتخابه لهذا المنصب في الرابع من شهر مايو الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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