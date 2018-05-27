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سياسة

شاهد: التحالف السعودي يقصف أكبر محطة للوقود في صنعاء

27/5/2018

ضربت غارة جوية محطة البنزين الرئيسية في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (السبت)، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ في الموقع.

وقال أفراد من الدفاع المدني إن محطة الوقود تعرضت لثلاث غارات جوية متتالية، تلتها ضربة رابعة ضربت الشارع المقابل.

وذكرت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون أن الغارة الجوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية وأسفرت عن مقتل أربعة وإصابة 11 آخرين.

ويشن التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية في اليمن في محاولة لاستعادة الحكومة المعترف بها دوليا.

وأطلقت قوات الحوثي صواريخ على السعودية.

وأبدت الولايات المتحدة انزعاجها (الجمعة) الماضية بعد أن ضرب صاروخ حوثي سفينة تركية تحمل القمح إلى اليمن هذا الشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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