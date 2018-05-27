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سياسة

اعتداء على مسجد في العاصمة الألمانية أثناء صلاة الفجر

صورة أرشيفية لمسجد في برلين تعرض لاعتداء من قبل مجهولين
صورة أرشيفية لمسجد في برلين تعرض لاعتداء من قبل مجهولين
27/5/2018

تعرض مسجد يونس إمره في العاصمة الألمانية برلين فجر اليوم الأحد إلى اعتداء من قِبل مجهولين.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد قدم مجهولون فجر اليوم نحو المسجد التابع للشؤون الدينية للاتحاد التركي الإسلامي في حي ويدنغ، وكتبوا على مدخل المسجد كلمة "عفرين"، وعبارات تتضمن تهديداً.

وقال كنعان قورتبجر رئيس جمعية المسجد إنّ الاعتداء جرى أثناء أداء المصلين لصلاة الفجر.

وأوضح قورتبجر أنّ المصلين لم يتمكنوا من رؤية المعتدين، بسبب هروبهم فور تنفيذ اعتدائهم.

وأشار قورتبجر إلى أنّه تمّ إبلاغ الشرطة بالحادثة، وأنّ الأخيرة أجرت التحقيقات الميدانية اللازمة لكشف الجهة الضالعة في الاعتداء.

وذكر رئيس جمعية المسجد أنّ القنصل التركي في برلين مصطفى جليك جاء إلى المسجد لأخذ معلومات عن الحادثة.

المصدر : الأناضول
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