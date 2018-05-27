اعتداء على مسجد في العاصمة الألمانية أثناء صلاة الفجر

تعرض مسجد يونس إمره في العاصمة الألمانية برلين فجر اليوم الأحد إلى اعتداء من قِبل مجهولين.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد قدم مجهولون فجر اليوم نحو المسجد التابع للشؤون الدينية للاتحاد التركي الإسلامي في حي ويدنغ، وكتبوا على مدخل المسجد كلمة "عفرين"، وعبارات تتضمن تهديداً.

وقال كنعان قورتبجر رئيس جمعية المسجد إنّ الاعتداء جرى أثناء أداء المصلين لصلاة الفجر.

وأوضح قورتبجر أنّ المصلين لم يتمكنوا من رؤية المعتدين، بسبب هروبهم فور تنفيذ اعتدائهم.

وأشار قورتبجر إلى أنّه تمّ إبلاغ الشرطة بالحادثة، وأنّ الأخيرة أجرت التحقيقات الميدانية اللازمة لكشف الجهة الضالعة في الاعتداء.

وذكر رئيس جمعية المسجد أنّ القنصل التركي في برلين مصطفى جليك جاء إلى المسجد لأخذ معلومات عن الحادثة.