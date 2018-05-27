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سياسة

إسرائيل تقيم عائقا بحريا شمال قطاع غزة

ميناء غزة
ميناء غزة
27/5/2018

قال الاحتلال الإسرائيلي الأحد إنه بدأ العمل على بناء جدار بحري لمنع تسلل مسلحين فلسطينيين من شمال غزة إلى الأراضي المحتلة عبر البحر.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجدار البحري من المقرر أن يكتمل بناؤه قبل نهاية العام الحالي، وسيكون مؤلفا من ثلاث طبقات تحت وفوق سطح البحر المتوسط وسيتضمن استخدام الصخور والأسلاك الشائكة.

من ناحية أخرى، قال الاحتلال الإسرائيلي إن مساحات من الأراضي الزراعية على الجانب المحتل من الحدود تعرضت لأضرار بفعل إطلاق طائرات ورقية محملة بمواد حارقة من القطاع.

وذكر جيش الاحتلال أنه نشر طائرات من دون طيار للعمل على اعتراض الطائرات الورقية في الجو.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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