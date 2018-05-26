البث الحي
سياسة

مقتل 5 من "الخوذ البيضاء" بهجوم على مركزهم شمالي سوريا

عناصر من الخوذ البيضاء خلال عملية إنقاذ في تفتناز- 11 يناير 2017
عناصر من الخوذ البيضاء خلال عملية إنقاذ في تفتناز- 11 يناير 2017
26/5/2018

قُتل خمسة من عناصر الدفاع المدني السوري المعروفة باسم (الخوذ البيضاء) بهجوم مسلح شنه مجهولون على أحد مراكز المنظمة شمالي البلاد.

وقال رائد الصالح مدير المنظمة إن أحد مراكز عناصر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بلدة " تل حدية" الخاضعة لسيطرة المعارضة جنوب غرب محافظة حلب، تعرض لهجوم مسلح ليلة الجمعة/السبت.

وأضاف الصالح أن مجهولين داهموا المركز وقيّدوا أيادي العاملين فيه، وأطلقوا النار باتجاههم قبل أن يفرّوا بعد سرقة سيارة للمركز ودراجات نارية، وجهاز لاسلكي.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 عناصر من الخوذ البيضاء وإصابة اثنين آخرين.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)