مقتل 5 من "الخوذ البيضاء" بهجوم على مركزهم شمالي سوريا

قُتل خمسة من عناصر الدفاع المدني السوري المعروفة باسم (الخوذ البيضاء) بهجوم مسلح شنه مجهولون على أحد مراكز المنظمة شمالي البلاد.

وقال رائد الصالح مدير المنظمة إن أحد مراكز عناصر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بلدة " تل حدية" الخاضعة لسيطرة المعارضة جنوب غرب محافظة حلب، تعرض لهجوم مسلح ليلة الجمعة/السبت.

وأضاف الصالح أن مجهولين داهموا المركز وقيّدوا أيادي العاملين فيه، وأطلقوا النار باتجاههم قبل أن يفرّوا بعد سرقة سيارة للمركز ودراجات نارية، وجهاز لاسلكي.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 عناصر من الخوذ البيضاء وإصابة اثنين آخرين.