شاهد: قوات الاحتلال تصيب محتجين فلسطينيين بالرصاص والغاز

أصيب عشرات المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية وبالغاز المسيل للدموع أمس الجمعة فيما اجتذبت أحدث احتجاجات عدة آلاف من الفلسطينيين.

بدأت الاحتجاجات التي حملت اسم "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس /آذار للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم لأراضي أسرهم ومنازلهم التي خرجوا منها وقت تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وبلغت الاحتجاجات على الحدود ذروتها في 14 مايو/ أيار، وقالت مصادر طبية في غزة في ذلك اليوم إن أكثر من 60 فلسطينيا قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية.

وأوضح مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن 113 فلسطينيا استشهدوا برصاص إسرائيل منذ بداية الاحتجاجات على الحدود.

وبقي أغلب المشاركين في احتجاجات اليوم الجمعة على بعد نحو 800 متر عن السياج الحدودي، لكن عشرات الشباب اقتربوا حتى مسافة 300 متر وأحرقوا إطارات السيارات في أحد مواقع الاحتجاج، وفي شرقي مدينة غزة وصل بعض المحتجين إلى السياج الحدودي وحاولوا تدمير جزء منه.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص والغاز المسيل للدموع كما أطلق الجنود النار على طائرات ورقية مشتعلة في محاولة لإسقاطها قبل وصولها لمزارع اسرائيلية بهدف إشعال النار في المحاصيل.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة في غزة إن 109 محتجين على الأقل أصيبوا، وقال مسعفون إن عشرة على الأقل منهم مصابون بالرصاص.

وانضم زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وزعيمها في غزة يحيى السنوار لمخيمات احتجاج منفصلة مما دفع الحشود المجتمعة لرفع الهتافات.

وقال علي وهو أحد المشاركين في الاحتجاجات وهو يغطي وجهه بقميصه في مخيم احتجاج شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة "لم تنته مسيرات العودة، ربما أصبحت أصغر لكنها مستمرة". وتفرق المحتجون مع حلول المغرب للإفطار.