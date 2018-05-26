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سياسة

شاهد: حمم بركان "كيلاويا" تلتهم عشرات المنازل في هاواي

حمم بركان "كيلاويا" تلتهم عشرات المنازل في هاواي
حمم بركان "كيلاويا" تلتهم عشرات المنازل في هاواي
26/5/2018

قالت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية إن الحمم المتدفقة من بركان كيلاويا في بيج أيلاند بهاواي أدت لتدمير 82 منزلا حتى أمس (الجمعة) ارتفاعا من 50 منزلا في البيانات السابقة.

وكانت السلطات طلبت من السكان مغادرة منازلهم مع تدفق الحمم في اتجاهها.

وشكلت الحمم البركانية المتصاعدة من فوهة البركان بحيرة من الصخور المنصهرة، من المتوقع أن تفيض قريبا وتتجه لشارعين جديدين في هاواي.

وانتقل رجال الاطفاء من منزل إلى آخر لإخلاء السكان قبل ان تصل إليها.

وأتت الحمم المندفعة من بركان كيلاويا، الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، على نحو 2200 فدانا من الاراضي منذ بدء ثورته الأخيرة في الثالث من مايو/ أيار والتي يتوقع أن تكون الأكثر تدميرا في نحو قرن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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