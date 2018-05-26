شاهد: حمم بركان "كيلاويا" تلتهم عشرات المنازل في هاواي

قالت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية إن الحمم المتدفقة من بركان كيلاويا في بيج أيلاند بهاواي أدت لتدمير 82 منزلا حتى أمس (الجمعة) ارتفاعا من 50 منزلا في البيانات السابقة.

وكانت السلطات طلبت من السكان مغادرة منازلهم مع تدفق الحمم في اتجاهها.

وشكلت الحمم البركانية المتصاعدة من فوهة البركان بحيرة من الصخور المنصهرة، من المتوقع أن تفيض قريبا وتتجه لشارعين جديدين في هاواي.

وانتقل رجال الاطفاء من منزل إلى آخر لإخلاء السكان قبل ان تصل إليها.

وأتت الحمم المندفعة من بركان كيلاويا، الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، على نحو 2200 فدانا من الاراضي منذ بدء ثورته الأخيرة في الثالث من مايو/ أيار والتي يتوقع أن تكون الأكثر تدميرا في نحو قرن.