شاهد: إعصار مكونو يضرب مدينة صلالة جنوب عمان

ضرب إعصار غير مسبوق سابق جنوب عمان واليمن (السبت) وأغرق مدينة صلالة الرئيسية جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفقدان 30 آخرين، وفق مسؤولين في البلدين.

وتسبب الإعصار مكونو في فيضانات أغرقت الطرق ودمرتها في مدينة صلالة، التي تعد ثالثة كبريات مدن عمان.

كما أسقطت الرياح العاتية أعمدة الكهرباء بالشوارع وخلعت أسقف مبان.

أما الشواطئ السياحية على بحر العرب جنوبي عمان فقد باتت خاوية، وامتلأت بالحطام الناتج عن الإعصار.

ولقي ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة في الثانية عشرة من عمرها، حتفهم في عمان، كما تم انتشال جثتين في جزيرة سقطرى باليمن.

ولايزال أكثر من 30 شخصا مفقودين في سقطرى، منهم يمنيون وهنود وسودانيون.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في الهند إن العاصفة في بحر العرب تحمل أقصى سرعة للرياح تتراوح ما بين 160 و170 كيلومترا في الساعة مع هبات تصل سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، وحذرت من أن الإعصار سيكون "شديدا للغاية".

وانقطعت الكهرباء عن مدينة صلالة، التي يقطنها نحو 200 ألف شخص، بعد وصول الاعصار، وتناثرت فروع وأوراق الشجر في الشوارع، وتركت بعض السيارات عالقة على الطرق.

وبدأ عمال الكهرباء في محاولة إصلاح الخطوط في المدينة، في حين قامت الشرطة وجنود يستقلون سيارات دفع رباعي بدوريات في الشوارع.

وأصبحت المجاري المائية الصغيرة التي كانت جافة بضواحي المدينة، بالقرب من مطار صلالة الدولي، بمثابة نهر هائج.

وأغلق مطار صلالة منذ يوم الخميس، وسيعاد فتحه صباح الأحد، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني بعمان.

ولا يزال ميناء صلالة – وهو المدخل الرئيسي لعمان – مغلقا.

وحذر خبراء الارصاد العمانيون من أن صلالة والمنطقة المحيطة بها ستشهد ما لا يقل عن 200 ملليمتر من الأمطار، وهو ما يزيد مرتين عن معدل هطول الأمطار السنوي على المدينة.

وهطل على المدينة بالفعل 278.2 ملليمتر من الأمطار، أي ثلاثة أضعاف معدل الأمطار السنوي.