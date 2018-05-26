ترمب: ثمة فرصة لعقد القمة مع كوريا الشمالية

قال دونالد ترمب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الولايات المتحدة تجري "محادثات بناءة للغاية" مع بيونغ يانغ لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي وذلك بعد يوم من إلغائه الاجتماع.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "نجري محادثات بناءة للغاية مع كوريا الشمالية بشأن عقد اجتماع القمة من جديد والذي إذا حدث من المرجح أن يبقى في سنغافورة في نفس الموعد وهو الثاني عشر من يونيو، وإذا كان ضروريا سيتم تمديده إلى ما بعد هذا الموعد".

وألمح ترمب إلى أن القمة يمكن إنقاذها بعد أن رحب باللهجة التصالحية في بيان كوريا الشمالية ردا على الإلغاء، وقال إنه يبقى منفتحا على إجراء محادثات بعد أن ألغى القمة يوم الخميس.

وقال ترمب لدى مغادرته البيت الأبيض لإلقاء خطاب في الأكاديمية البحرية الأمريكية "البيان الذي أصدروه كان لطيفا جدا … سنرى ما سيحدث… نتحدث معهم الآن. قد تعقد القمة في الثاني عشر. يريدون بشدة القيام بذلك. نريد القيام بذلك".

وتسبب أحدث تغيير مفاجئ في موقف ترمب في ارتباك للمسؤولين في واشنطن، إذ قال وزير الدفاع جيم ماتيس للصحفيين إن الدبلوماسيين "لا يزالون يعملون"، وقال إن ترمب أرسل تحذيرا بشأن القمة التي قد تعقد "إذا تمكن دبلوماسيونا من إعادتها إلى مسارها".

وأحجمت كاتينا آدمز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن الإدلاء بتفاصيل عن أي اتصالات دبلوماسية لكنها قالت "كما قال الرئيس في خطابه للزعيم كيم.. الحوار بين الدولتين هو الحوار الوحيد المهم.. إذا كانت كوريا الشمالية جادة فنحن نتطلع إلى السماع منهم من مستويات رفيعة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين إن ترمب لم يرغب في أن يكون الاجتماع "مجرد إبهار سياسي".

وتابعت "إنه يريد أن يحصل على أمر يدوم طويلا وحل فعلي حقيقي.. وإذا كانوا مستعدين لفعل ذلك… فنحن بالتأكيد مستعدون لعقد هذه المحادثات".

وأضافت قائلة "إذا عقد الاجتماع في 12 يونيو فسوف نكون مستعدين .. إذا عقد في 12 يوليو فسوف نكون مستعدين".

وأشارت ساندرز إلى أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن خطط لسفر مسؤولين من البيت الأبيض إلى سنغافورة في الأيام القادمة للتحضير للقمة.

وألغى ترمب القمة التي كانت ستعقد في سنغافورة في خطاب أرسله إلى كيم الخميس بعد تهديدات متكررة من كوريا الشمالية بالانسحاب منها بسبب ما اعتبرته تصريحات من مسؤولين أمريكيين تتسم بالتحدي وتطالب بنزع السلاح بشكل أحادي فيما أرجع ترمب سبب إلغاء القمة إلى عداء من كوريا الشمالية.