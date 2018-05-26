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سياسة|السعودية

الحوثيون" يستهدفون مطار "أبها" السعودي بطائرة مسيرّة

رسم يصور طائرة قاصف التي يستخدمها الحوثيون في ضرب أهداف سعودية
رسم يصور طائرة قاصف التي يستخدمها الحوثيون في ضرب أهداف سعودية
26/5/2018

أعلنت جماعة "الحوثي" (السبت) شن غارات على مطار "أبها" في منطقة عسير جنوبي السعودية، فيما أعلن التحالف العربي إحباط الهجوم والقضاء على المسؤولين عنه.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي إن "سلاح الجو المسيّر شن غارات على مطار أبها في عسير".

ونقلت القناة عما أسمته "مصدر في سلاح الجو المسير"، قوله إن حركة الملاحة توقفت من وإلى مطار "أبها" بعد استهدافه بعدة غارات.

من جهته، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن "إحباط محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار باتجاه أبها جنوبي غرب المملكة".

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن التحالف، أنه تم "رصد وتدمير طائرة بدون طيار، حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي".

وأشار التحالف أنه تم "استهداف الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار من صعدة شمال اليمن".

وأكد التحالف أن المطار يعمل بحركته المعتادة، وأن "المسؤولين عن العمل الإرهابي تم القضاء عليهم".

ويعد هذا هو أول هجوم حوثي بطائرات مسيّرة خلال شهر رمضان، إذ سبق أن أعلن الحوثيون شن غارات مماثلة على المطار ذاته، الشهر الماضي، بطائرات من نوع "قاصف" طورتها الجماعة، فيما قال التحالف آنذاك إنه أسقط تلك الطائرة.

ومنذ 26 من مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 من سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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