البث الحي
سياسة

الاتحاد الأوربي: أزمة الخليج تهدد جهود السلام في شرق أفريقيا

ميناء بربرة بالصومال
ميناء بربرة بالصومال
26/5/2018

أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوربي للقرن الأفريقي أن التوتر بين دول الخليج يؤثر على جهود السلام في القرن الأفريقي وبشكل أوسع على بلدان أخرى في شرق أفريقيا.

وقطعت دول الحصار الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إضافة إلى مصر قبل عام علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم "الإرهاب"، وهو ما نفته قطر.

وأدت هذه الأزمة إلى انعكاسات مباشرة على القرن الأفريقي حيث أججت توترا إقليميا قائما بالأساس، خاصة في الصومال. وتدهورت علاقات الصومال مع الإمارات العربية المتحدة التي تريد التمركز في القرن الأفريقي في إطار الحرب التي تخوضها في اليمن.

وقال ألكسندر رودندوس الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لقرن أفريقيا إن تأثير أزمة الخليج في شرق أفريقيا هو "أكبر قضية استراتيجية (في الوقت الراهن) لأنها يمكن أن تقوض بسهولة كل الجهود التي جرت لتسوية الأزمات في أفريقيا الوسطى".

وأضاف، في مؤتمر صحفي في مدينة عنتيبة الأوغندية بعد ندوة استمرت يومين وشارك فيها 11 ممثلا للاتحاد الأوربي في دول المنطقة "لا نحتاج في الواقع إلى ما يقوض هذه الجهود".

وفي الصومال، ظهرت خلافات بين الدولة المركزية والمناطق الاتحادية التي يعتقد معظمها أنها يمكنها الاستفادة اقتصاديا من دعم من السعودية والإمارات. وكل هذا يزيد من تعقيد إحلال السلام في بلد ينتشر فيه العنف.

وبشكل أوسع، يخشى روندوس تصاعد التوتر بين الدول الأعضاء في منظمات لشرق أفريقيا تشارك في جهود تسوية الأزمة في المنطقة، خاصة في جنوب السودان وبوروندي والصومال.

وقال الدبلوماسي الأوربي إن أحد أهم أهداف الاتحاد الأوربي في المنطقة هو التأكد من أن شرق أفريقيا "محمية بأفضل شكل ممكن في هذه البيئة الجيوسياسية التي تتغير بسرعة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الأناضول)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)