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سياسة

اتفاق أمريكي-تركي على خريطة طريق بشأن منبج السورية

قوات التحالف المدعومة من الولايات المتحدة في بلدة منبج السورية
قوات التحالف المدعومة من الولايات المتحدة في بلدة منبج السورية
26/5/2018

قالت الخارجية التركية يوم الجمعة إنّ اجتماع مجموعة العمل التركية الأمريكية أفضى إلى وضع خارطة طريق للتعاون بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في مدينة منبج شمالي سوريا.

وذكر بيان للخارجية التركية أن الاجتماع عقد في العاصمة أنقرة لبحث القضايا التي تخص سوريا، وأفضى إلى رسم خطوط عريضة للتعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منبج.

وأعلنت الولايات المتحدة وتركيا أنهما اتفقتا على خريطة طريق للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج، المدينة الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة الأكراد والتي أصبحت مصدر خلاف بين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية والسفارة الأمريكية في أنقرة في بيان مشترك إن "الطرفين حددا الخطوط العريضة لخريطة طريق لتعاونهما من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج".

وتسيطر على مدينة منبج وحدات حماية الشعب، وهي ميليشيا الكردية التي تعتبرها أنقرة "منظمة إرهابية"، وتقول إنها فرع لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، في حين أن الولايات المتحدة، التي لديها وجود عسكري في منبج، تدعم عسكريا المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة، وهو دعم يثير غضب المسؤولين الأتراك.

ويوم الجمعة وصل وفد أمريكي إلى تركيا للتباحث في قضية منبج قبل الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو القيام بها الى واشنطن في 4 يونيو /حزيران.

وبحسب البيان فان الوزير التركي ونظيره الأمريكي مايك بومبيو "سيأخذان في الاعتبار التوصيات" التي انتهى إليها المجتمعون في تركيا يوم الجمعة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون اتفق مع نظيره التركي خلال زيارة إلى أنقرة في فبراير/ شباط على تشكيل مجموعات عمل بين البلدين لحل العديد من المسائل الخلافية بينهما، وخصصت إحدى هذه المجموعات للملف السوري وقد اجتمعت للمرة الأولى في واشنطن يومي 8 و9 مارس /آذار.

المصدر : وكالات
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