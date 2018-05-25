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سياسة|كوريا الشمالية

شاهد: لحظة تفجير موقع نووي في كوريا الشمالية

25/5/2018

قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونغيانغ فككت بشكل كامل موقع التجارب النووية في بونجي-ري "لضمان الشفافية في وقف التجارب النووية".

وأضافت أن تفكيك موقع التجارب النووية قد أدى إلى "إغلاق تام لمداخل الأنفاق"، موضحة أن نفقين هناك كانا جاهزين للاستخدام في "اختبارات نووية قوية تحت الأرض".

وكانت كوريا الشمالية أجرت جميع تجاربها النووية الست في موقع بونجي-ري الذي يتكون من أنفاق محفورة تحت جبل مانتاب في شمال شرق البلاد.

وبدأ تدمير الموقع صباح أمس (الخميس) بتفجير أحد الأنفاق ومركز مراقبة. وتقول بيونغ يانغ إن هذا دليل على التزامها بإنهاء التجارب النووية.

وفي أواخر أبريل/ نيسان، التقى زعيما الكوريتين في قرية "بانمونجوم" داخل المنطقة المنزوعة السلاح وقدما تعهدات طموحة لتحقيق السلام بما في ذلك إنهاء الحرب الكورية رسميا هذا العام.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الخميس) اجتماع القمة الذي كان من المزمع عقده يوم 12 من يونيو/ حزيران المقبل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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