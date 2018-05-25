شاهد: قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغومة في بنغازي

قال مسعف إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا أمس (الخميس).

ووقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد صيام يوم في رمضان. ولم تتوفر معلومات أخرى عن الانفجار.

ودمر الانفجار ثماني سيارات كانت متوقفة في الشارع.

وبنغازي، ثانية كبريات المدن الليبية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي الفترة الماضية وقعت تفجيرات أصغر لكن من النادر وقوع هجمات وسط بنغازي.