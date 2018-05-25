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سياسة

شاهد: قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغومة في بنغازي

25/5/2018

قال مسعف إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا أمس (الخميس).

ووقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد صيام يوم في رمضان. ولم تتوفر معلومات أخرى عن الانفجار.

ودمر الانفجار ثماني سيارات كانت متوقفة في الشارع.

وبنغازي، ثانية كبريات المدن الليبية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر. 

وفي الفترة الماضية وقعت تفجيرات أصغر لكن من النادر وقوع هجمات وسط بنغازي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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