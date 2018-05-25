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سياسة|ألمانيا

سياسي ألماني يدعو لمنع المسلمين الصائمين من العمل

مسلمة في مدرسة ببرلين تلتقط صورة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
مسلمة في مدرسة ببرلين تلتقط صورة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
24/5/2018

دعا مشرع من حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين الخميس إلى منع الأطباء والممرضات والطيارين وسائقي الحافلات والقطارات المسلمين من العمل في رمضان إذا كانوا صائمين.

وتضم ألمانيا نحو أربعة ملايين مسلم بينهم أتراك يعيشون بها منذ عقود ومهاجرون وطالبو لجوء وصلوا خلال السنوات القليلة الماضية وفر كثير منهم من الصراعات في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

وقال مارتن سيكرت السياسي المنتمي لحزب البديل من أجل ألمانيا إن أصحاب العمل غير القادرين على إعطاء المسلمين الصائمين مناوبة ليلية أو في الصباح الباكر ينبغي أن يتاح لهم جعلهم يستغلون بعض إجازاتهم السنوية خلال شهر رمضان.

وتساءل السياسي عضو لجنة الشؤون العمالية والاجتماعية بالبرلمان "لماذا ينبغي لمريض أن يخضع لعملية على أيدي جراح لم يشرب أي شيء لمدة 12 ساعة؟"

وأضاف "لماذا ينبغي أن يتم نقل أناس على أيدي آخرين ربما يعانون من مشكلات في التركيز وجفاف نتيجة صومهم لساعات؟"

وتريد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ألمانيا شاملة ومتعددة الأعراق. ولطالما أكدت ميركل أن الإسلام جزء من ألمانيا ودعت إلى التسامح.

جاءت تصريحات سيكرت بعدما أثارت وزيرة الاندماج الدنمركية إنجر ستويبرغ ضجة حينما دعت المسلمين الصائمين إلى أخذ إجازة في رمضان لتجنب حدوث أثر سلبي على المجتمع.

وقوبلت دعوتها بانتقادات واسعة بما في ذلك من الحزب الليبرالي الذي تنتمي إليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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