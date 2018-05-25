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سياسة|بريطانيا

بريطانيا تطالب بمحاسبة روسيا على أفعالها

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
25/5/2018

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه ينبغي محاسبة روسيا على أفعالها.

وجاءت مطالبة الوزير البريطاني بعد أن أفاد تقرير عن إسقاط طائرة مدنية فوق شرق أوكرانيا في 2014 بأن الصاروخ الذي استخدم يخص وحدة في الجيش الروسي.

وفي وقت سابق قالت الحكومة الهولندية إنها ستحمل الدولة الروسية المسؤولية عن دورها في إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي حملت رحلتها رقم إم.إتش17 في يوليو/تموز 2014.

وقال جونسون في بيان "يعتقد الكرملين أن بوسعه التصرف بلا رادع. على الحكومة الآن أن تُحاسب على أفعالها فيما يتعلق بإسقاط الطائرة إم.إتش17".

وأضاف "هذا مثال فاضح على استخفاف الكرملين بأرواح الأبرياء".

وقتل عشرة بريطانيين في الواقعة.

ووصلت العلاقات بين بريطانيا وروسيا بالفعل إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ الفترة التي أعقبت الحرب الباردة بعد تسميم جاسوس روسي سابق وابنته بغاز للأعصاب في انجلترا في مارس آذار. وتلقي بريطانيا مسؤولية الهجوم على الكرملين.

ونفت روسيا صلتها بهذا الهجوم وبإسقاط الطائرة الماليزية.

المصدر : رويترز
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