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سياسة|أمريكا

شاهد: احتجاجات وهتافات مناهضة لـ"هيلي" أثناء كلمتها في جامعة أمريكية

24/5/2018

واجهت مندوبة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة نيكي هيلي احتجاجات من الطلاب أثناء إلقائها كلمة في جامعة "هيوستن" الأمريكية؛ بسبب موقفها من المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وردد الطلاب عبارات استهجان أثناء الكلمة التي ألقتها هيلي، التي تعتبر أحد أكبر المدافعين عن إسرائيل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي هذا الصدد قام أحد الطلاب مخاطبًا هيلي قائلا لها "يدا نيكي هيلي ملطختان بالدماء، وما زلتِ مستمرة في المشاركة بهذه المجازر، فأنتِ شريكة للإرهابيين والمحتلين (في إشارة للإسرائيليين)".

وعقب ذلك قام عدد من الطلاب ورددوا هتافات مناهضة لهيلي، اتهموها فيها بالضلوع في المجازر الإسرائيلية.

وفيما بعد نشر الطلاب بيانا على حسابهم بموقع "فيسبوك" انتقدوا فيه "التغاضي عن الظلم الذي يجري في العالم، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من تفرقة عنصرية".

وذكر البيان أن "هيلي نذرت نفسها لإسكات الأصوات المناهضة لإسرائيل"، متهمين إياها بـ"عرقلة إجراء تحقيقات حول المجزرة الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة".

وخلال الأسبوع الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، ضمن مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون منذ أسابيع.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي
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