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سياسة|مصر

حبس المدون البارز وائل عباس 15 يوما في مصر

المدون المصري وائل عباس
المدون المصري وائل عباس
24/5/2018

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت الخميس بحبس المدون البارز وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة اتهامات لعباس منها "الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون… ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة".

وألقي القبض على عباس، وهو صحفي حاصل على جوائز وناشط حقوقي، فجر الأربعاء عندما داهمت الشرطة منزله دون أن تقدم أمر الاعتقال قبل أن تعصب عينيه وتقتاده بملابس المنزل لجهة غير معلومة.

وقال جمال عيد، أحد محامي عباس، على حسابه على تويتر "وائل عباس علماني مطالب بالديمقراطية وليس إرهابيا.. 15 يوم حبس!! مصر بلد اللاعدالة".

وعرف عباس في دوائر النشطاء بعد أن نشر تسجيلات مصورة تظهر وحشية الشرطة. وأثار أحد هذه التسجيلات، والذي نشر في 2006، موجة غضب أدت إلى فتح تحقيق وإدانة نادرة لرجلي شرطة.

وفاز عباس في 2007 بجائزة نايت للصحافة الدولية من المركز الدولي للصحفيين بواشنطن.

وصعدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية حملة على المنتقدين السياسيين، إذ اعتقلت مجموعة من النشطاء وهو ما أثار اهتماما عالميا.

وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بشن حملة واسعة على المعارضة تقول إنها أسوأ حملة تشهدها مصر على الإطلاق.

ومنذ عام 2013، عندما أعلن السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، ألقت السلطات القبض على آلاف الإسلاميين وعشرات النشطاء الليبراليين والصحفيين وقدمتهم للمحاكمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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