البث الحي
سياسة|لبنان

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

24/5/2018

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون كلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأجرى الرئيس اللبناني مشاورات مع أعضاء مجلس النواب حصل فيها الحريري على تأييد 111 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان اللبناني البالغ 128.

وجاء في البيان "بعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الخميس.. استدعى دولة الرئيس سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة".

وقال الحريري بعد تكليفه إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية.

وأكد الحريري على ضرورة "تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إن المشاورات لتشكيل حكومة وطنية جديدة وموسعة ستجرى يوم الإثنين.

وستكون هذه هي الحكومة الثالثة التي يشكلها الحريري، وكانت أول حكومة ائتلافية في عام 2009 بعد أن فاز تحالف قوى "14 اذار" المناهض لسوريا والمعارض لحزب الله في ذلك الوقت بأغلبية برلمانية. وتمت الاطاحة بحكومته في أوائل عام 2011 عندما استقال وزراء حزب الله وحلفاؤه بسبب التوترات المرتبطة بمحكمة الحريري. وبقي الحريري في السنوات التالية خارج لبنان لفترات طويلة لأسباب أمنية.

وفي عام 2016 أصبح الحريري رئيسا للوزراء للمرة الثانية بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)