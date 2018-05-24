الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون كلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأجرى الرئيس اللبناني مشاورات مع أعضاء مجلس النواب حصل فيها الحريري على تأييد 111 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان اللبناني البالغ 128.

وجاء في البيان "بعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الخميس.. استدعى دولة الرئيس سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة".

وقال الحريري بعد تكليفه إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية.

وأكد الحريري على ضرورة "تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إن المشاورات لتشكيل حكومة وطنية جديدة وموسعة ستجرى يوم الإثنين.

وستكون هذه هي الحكومة الثالثة التي يشكلها الحريري، وكانت أول حكومة ائتلافية في عام 2009 بعد أن فاز تحالف قوى "14 اذار" المناهض لسوريا والمعارض لحزب الله في ذلك الوقت بأغلبية برلمانية. وتمت الاطاحة بحكومته في أوائل عام 2011 عندما استقال وزراء حزب الله وحلفاؤه بسبب التوترات المرتبطة بمحكمة الحريري. وبقي الحريري في السنوات التالية خارج لبنان لفترات طويلة لأسباب أمنية.

وفي عام 2016 أصبح الحريري رئيسا للوزراء للمرة الثانية بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.