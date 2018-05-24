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سياسة

البيت الأبيض: أمريكا قلقة بشأن اعتقال نشطاء في مصر

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
24/5/2018

أعرب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عن "قلقه" من توقيف نشطاء في مصر وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بيان للبيت الأبيض إن بنس أبلغ السيسي أن الولايات المتحدة قلقة إزاء اعتقال نشطاء بعينهم احتجزتهم السلطات المصرية برغم إطلاق سراح سجناء آخرين في الآونة الأخيرة.

وأوضح البيان "عبر بنس عن دعمه لإطلاق الرئيس السيسي سراح أكثر من 300 سجين، ومن بينهم المواطن الأمريكي أحمد عطيوي".

وأضاف أن نائب الرئيس عبر خلال الاتصال الهاتفي أيضا "عن القلق بشأن اعتقال نشطاء آخرين لا ينتهجون العنف في مصر".

وألقت قوات الأمن المصرية الأربعاء القبض على الناشط والمدون البارز وائل عباس قبل أن تعلن النيابة المصرية الخميس حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وأسندت النيابة إلى وائل عباس اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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