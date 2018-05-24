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أمريكا تستهدف شركات طيران في أحدث جولة عقوبات مرتبطة بإيران

طائرة تابعة لشركة طيران ماهان إير
طائرة تابعة لشركة طيران ماهان إير
24/5/2018

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على عدد من الشركات الإيرانية والتركية وعدد من الطائرات في إجراء شمل أربع شركات طيران إيرانية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني أن الشركات المستهدفة مرتبطة بشركتي ماهان إير ومعراج إير.

وأضافت أنها استهدفت أيضا عددا من طائرات الشركات فضلا عن طائرات تابعة لكاسبيان إيرلاينز وبويا إير.

وأفادت الولايات المتحدة بأن شركات الطيران نقلت أسلحة ومقاتلين وأموالا لوكلاء في سوريا ولبنان. وهددت واشنطن أيضا بعقوبات على من يمنح الطائرات المشمولة بالعقوبات حق الهبوط أو يقدم خدمات لها.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "الممارسات الخادعة التي تقوم بها شركات الطيران تلك للحصول بشكل غير قانوني على الخدمات وعلى سلع أمريكية إنما هي مثال آخر على الأساليب المخادعة التي يعمل بها النظام الإيراني".

واستهدفت واشنطن أيضا بالعقوبات ثلاثة أفراد أحدهم من تركيا واثنان من إيران وقالت إنهم مرتبطون بشركات طيران.

والعقوبات هي الأحدث في مساعي الولايات المتحدة لحصار إيران اقتصاديا بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.

وانسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر من الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. وأثار انسحاب واشنطن استياء حلفائها الذين يريدون الحفاظ على الاتفاق.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إن الاتفاق بأكمله معيب لأن بعض القيود على إيران محدودة الفترة كما لا يشمل الاتفاق البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية ولا دور طهران في صراعات إقليمية.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على خمسة إيرانيين قالت إنهم زودوا الحوثيين في اليمن بأسلحة وخبرات لشن الصواريخ على مدن وبنية تحتية نفطية في السعودية.

وحدد الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي عددا من الشروط لبقاء طهران في الاتفاق. ويجتمع مسؤولون كبار من الدول التي لا تزال في الاتفاق، وهي الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا وبريطانيا، في فيينا يوم الجمعة لمناقشة الخطوات المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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